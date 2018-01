Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per dire sì all'offerta del Chelsea l'attaccante bosniaco Edin Dzeko vorrebbe avere la certezza di un contratto lungo come quello che ha con la Roma (che è in scadenza il 30 giugno 2020). Il club inglese per giocatori che hanno più di trent’anni solitamente non va oltre rinnovi annuali ma per la punta della Roma si sta cercando una soluzione.