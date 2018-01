Passano le ore, ma Edin Dzeko resta ancora un giocatore della Roma e ora si fa sempre più concreta la possibilità di un nuovo caso Verdi, ovvero di un giocatore che fa saltare un affare già virtualmente chiuso. Sì perchè il club giallorosso ha già trovato l'intesa con il Chelsea che, però, sta ora perdendo la pazienza aspettando la decisione finale del bosniaco.



LE CIFRE - La Roma ha infatti accordato la cessione di Dzeko al Chelsea sulla base di un'offerta a titolo definitivo da 30 milioni più bonus variabili fra i 5 e i 10 milioni in base a risultati sportivi del club e del giocatore. Un'offerta irrinunciabile perchè permetterebbe a Monchi e Pallotta di iscrivere a bilancio una plusavalenza da quasi 24 milioni per la cessione di un attaccante ultra trentenne.



PUO' SALTARE TUTTO - Un'operazione complicata anche dalla mancanza del visto per l'Inghilterra del suo agente che, quindi, non è ancora riuscito a trattare di persona con il club inglese​. Un affare salutare per le casse del club ma che ora è arrivato ad un punto di rottura. Un dentro o fuori che, clamorosamente, ora può addirittura saltare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la titubanza di Edin Dzeko sta portando Antonio Conte a guardarsi attorno. La famiglia dell'attaccante non vorrebbe lasciare Roma e per accettare il Chelsea chiede una cifra monstre di ingaggio. 8 milioni all'anno per due anni. Il Chelsea non va oltre i 6 per un anno con opzione per il secondo anno e non vuole aspettarlo a oltranza.