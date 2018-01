Con il passare delle ore si complica il trasferimento di Edin Dzeko al Chelsea. Le perplessità dei giorni scorsi, legate a un accordo su ingaggio e durata del contratto che l'entourage del giocatore non ha trovato con la dirigenza dei Blues, trovano conferme nella giornata odierna. Il club londinese è restio a far firmare lunghi contratti a giocatori sopra i 30 anni (Dzeko è nato nel 1986, chiede un accordo fino al 2021 con ingaggio sopra i 7 milioni di euro), ecco perchè sta valutando l'ipotesi di portare a Stamford Bridge con la formula del prestito la punta francese dell'Arsenal Olivier Giroud, che non va al Borussia Dortmund e cerca una squadra dove possa essere protagonista. Nonostante ci sia già un accordo di massima tra Roma e Chelsea secondo quanto riporta Skysports Uk ci sono poche possibilità che Dzeko diventi il prossimo rinforzo dei Blues, Calciomercato.com, che ha fatto le sue verifiche, è sicuro che la trattativa sia ancora in piedi. Appuntamento alla prossima puntata.