Il Chelsea e il Manchester City hanno gli occhi puntati su Thomas Lemar, ma il padre frena. A quanto riporta il Sun, il giocatore del Monaco che sta facendo davvero bene in questa stagione, resterebbe in Francia ancora per un anno o due, prima di pensare al trasferimento.



"Anche se è molto ambizioso - ha dichiarato il padre Edwige - non è l'unico a dover decidere. Il Monaco è una squadra importante e qui ha il tempo di crescere e maturare. Credo che l'obiettivo primario sia quello di rimanere a Monaco ancora per un anno o due". Un discorso che potrebbe precludere l'arrivo di Lemar in Premier League.