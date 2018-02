L'ex tecnico di Chelsea e Tottenham, André Villas-Boas, è pronto a tornare in panchina. In un'intervista rilasciata ai microfoni di A Bola, l'ex Shanghai SIPG ha dichiarato di avere un campionato in cima alla lista dei desideri, senza rivelare il nome: il quotidiano portoghese ipotizza che Villas-Boas possa tornare in Portogallo nella prossima stagione.