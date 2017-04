Cesc Fabregas potrebbe essere più di un sogno per il Milan. Infatti a quanto riporta il Sun, i Blues e Conte considerano lo spagnolo uno dei nomi in partenza, e non rifiuterebbero un’offerta interessante. Anche a livello tattico, l’addio di Fabregas aprirebbe maggiormente spazio a uno degli obiettivi principali della prossima sessione di mercato.



Si parla di Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Monaco che sta affascinando tutta Europa. L’esperienza da un lato, il futuro dall’altro. In ogni caso, entrambe le squadre che si aggiudicheranno tali giocatori avranno fatto un affare.