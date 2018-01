Emerson Palmieri, fresco di passaggio dalla Roma al Chelsea, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Non sono mai stato a Londra, è la mia priva volta. E' una città davvero carina. Me ne hanno sempre parlato bene. Per quanto riguarda il club, è uno dei migliori al mondo, è un momento molto felice per me. Il fatto che ci sia un allenatore italiano, giocatori che hanno giocato in Italia mi aiuterà molto. Sono felice di ritrovare Rudiger. Avevo già parlato con lui due volte la scorsa settimana, è stata la prima persona a cui ho scritto una volta arrivato a Londra. Se sono veloce come lui? Parlerà il campo. I miei idoli quando ero piccolo erano Ronaldo e Ronaldinho, guardarli giocare ha aumentato la mia passione per il calcio. Fisicamente mi sento benissimo. L'infortunio ormai è passato, sono stati mesi difficili per me, ma quello che è importante è che ora mi sento bene".