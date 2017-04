Con Diego Costa in partenza, probabilmente verso la Cina, si avvicina sempre di più Alvaro Morata al Chelsea. Come spiega il Daily Express, Antonio Conte approfitterà della partenza dell'ex Atletico Madrid per insistere ulteriormente su Morata. Il tecnico preferisce l'attaccante del Real MAdrid a Romelu Lukaku, ma non è da escludere che dalla prossima stagione lo spagnolo e il belga possano giocare insieme con la maglia dei blues. Certo significherà un grande investimento economico (il solo Morata è valutato quasi 60 milioni di euro) ma il Chelsea ha a disposizione oltre 300 milioni di euro per il mercato estivo.