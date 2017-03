Antonio Conte, stando a quanto riportato dal Times, vuole avere a disposizione un budget importante per il mercato estivo per restare al Chelsea; l'ex Juventus ha chiesto alla dirigenza dei Blues almeno 200 milioni da poter investire per attrezzare la squadra in vista della Champions League. Sullo sfondo resta l'ombra dell'Inter e di Suning, che ha pronta un'offerta faraonica pur di convincere Conte a trasferirsi a Milano.