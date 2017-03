Il Chelsea non ha intenzione di alzare l’offerta giunta a 80 milioni di euro per Romelu Lukaku. L’attaccante, che è in corsa per il titolo di capocannoniere della Premier con 21 gol, lascerà l’Everton quest’estate in cerca di un club che competa in Europa. Come spiega il Sun, Lukaku sarebbe il sostituto ideale di Diego Costa, ma i Blues per aggiudicarselo non sono disposti ad aumentare la cifra già presentata la scorsa estate all’Everton.



Il presidente Farhad Moshiri gioca molto sul prezzo, visto l’interesse di molti club sull’attaccante, ma per il Chelsea, pagarlo più di 80 milioni parrebbe esagerato, e a quel punto virerebbe su altri nomi, come quello di Alvaro Morata del Real Madrid.