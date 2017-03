Cesc Fabregas è stato probabilmente il calciatore più penalizzato dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Eppure al Times of India ha chiarito di non essere più estraneo al 3-4-3 dell'allenatore italiano: ""Sto cercando di migliorare a poco a poco. Sono molto contento e penso che mi si possa cucire addosso molto bene, sto trovando il mio posto in questo modulo".



Sui compagni di reparto aggiunge: "Sia Kante che Matic sono giocatori diversi da me. Facciamo lo stesso lavoro ma con diversa qualità, ma la cosa fondamentale è che alla fine della partita ognuno abbia fatto il proprio lavoro e si sia completato a dovere con l'altro".



Il rapporto con Conte non è a rischio: "E' chiaro che quest'anno per me sia stata dura non giocare sempre, ogni giocatore vorrebbe essere sempre preso in considerazione come titolare. Ma spetta all'allenatore scegliere gli 11 che ritiene più adatti per poter vincere la singola partita. Sia in campo che in panchina cercherò sempre di sostenere la squadra come ho fatto nel corso della stagione".