Il Chelsea è solitario in testa alla Premier League con un buon margine di sicurezza sulle inseguitrici, e, se si trova in questa situazione, lo deve anche ad Antonio Conte. I blues non vogliono privarsi del tecnico italiano, ma le voci di un suo ritorno in Italia, hanno smosso l'ambiente. Così, secondo quanto riporta Sky Sports, il club londinese ha pensato di offrirgli il rinnovo: contratto fino al 2019 e 6.5 milioni di sterline a stagione. C'è fiducia che si possa trovare un accordo già nei prossimi giorni, anche se per le firme si aspetterà a fine stagione, al termine della corsa al titolo.