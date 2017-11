PrimiDopo il via libera del comune Hammersmith e Fulham per la costruzione, dalle colonne del Daily Mail arrivano i primi numeri sull'investimento necessario per realizzare. Per completare l'opera, si legge sul quotidiano inglese, è necessario circa. Una cifra astronomica, che Abramovich starebbe cercando di recuperare da alcuni investitori cinesi. Una vera e propria r, che avrebbero così l'- Da diverso tempo in Inghilterra si parla della costruzione del nuovo stadio del Chelsea (foto dal Daily Mail e da ChelseaFC). Dopo l'approvazione del comune, il nuovo Stamford Bridge non è più un miraggio. I lavori di costruzione verrebbero avviati e completati. Abramovich per la realizzazione dello stadio sta cercando investitori in Cina,Ne sevirebbero, però, altre 500 milioni almeno. Per questo il presidente del Chelsea è alla ricerca di nuovi sponsor.- L'esigenza di allargare l'impianto è emersa in queste ultime stagioni, dove il pubblico dei Blues ha quasi sempre occupato il 99% della capienza dello stadio.e i tifosi allo Stamford Bridge avranno la possibilità di godere di un impianto più moderno e dotato di tutti i comfort possibili. Tra questi: un nuovo club shop, un nuovo museo e un’area interamente dedicata alle attività commerciali come ristoranti e bar. Abramovich ha dunque fatto le cose in grande, partendo anche dalla scelta dello studio di architettura svizzero Herzog e de Meuron: lo stesso che ha realizzato l’Allianz Arena del Bayern e il famoso Nido d’Uccello di Pechino. Se tutto andrà come previsto, i lavori per la realizzazione cominceranno al termine di questa stagione e dovrebbero concludersi nel 2021.