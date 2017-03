Il centrocampista del Monaco, Tiemoue Bakayoko, è un obiettivo del Chelsea di Conte. Bakayoko esordirà anche in nazionale, per sostituire l’infortunato Pogba. A quanto riporta il Mirror, i Blues sarebbero in vantaggio sul 22enne, che si sta mettendo in luce anche in Champions League.



Il tecnico del Chelsea aveva spinto la scorsa estate per Radja Nainggolan, mentre quest’anno i Blues sono orientati a puntare tutto sul centrocampista francese e ci sarebbe già il benestare di Bakayoko nell’iniziare la prossima stagione in Premier.