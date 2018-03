Kanté, punto fermo del centrocampo del Chelsea, non è sceso in campo nella sfida contro il City. Il francese, nella giornata di venerdì, era misteriosamente svenuto in allenamento, prendendo conoscenza quasi immediatamente. L'ex Leicester è stato mandato da uno specialista a effettuare dei test cardiologici che hanno avuto, fortunatamente, esito negativo. Da qui il via libera per la sfida coi Citizens.



Domenica mattina, però, il giocatore ha detto di non sentirsi bene e, alla luce anche di quanto accaduto ad Astori, si è preferito non rischiare. Oggi il giocatore si è allenato regolarmente e sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Crystal Palace.