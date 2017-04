Obiettivo reagire. Il Chelsea affronta il Manchester City per cancellare il ko interno con il Crystal Palace e per tenere a distanza gli uomini di Guardiola, che non possono perdere punti importanti per la Champions. Questa la sfida presentata dai dati Opta: il Chelsea non perde due gare interne di campionato consecutive contro il City dal dicembre 1983. Nella sua carriera di allenatore, Pep Guardiola non è mai stato battuto sia all'andata che al ritorno dallo stesso avversario. Il Chelsea ha vinto cinque delle ultime 15 sfide contro i Citizens in Premier League (3N, 7P): questo, dopo averne vinte otto di fila tra il 2005 e il 2009. L'anno scorso, questo match finì 3-0 per il City grazie a una tripletta di Sergio Aguero, uno dei tre giocatori a calare il tris a Stamford Bridge da avversari in Premier (Kanu ottobre 1999, Van Persie ottobre 2011). Quattro delle sei reti che l'argentino ha segnato al Chelsea in Premier League sono arrivate a Stamford Bridge. Antonio Conte non perde due gare interne consecutive in campionato dal novembre 2009, sulla panchina dell'Atalanta. Il Chelsea non perde due gare interne di fila in Premier League dal novembre 2011, con Villas-Boas in panchina. Il City ha perso solo una delle ultime sei gare di Premier disputate a Londra (3V, 2N). Kevin De Bruyne è a quota 13 assist stagionali per il City (in tutte le competizioni), uno in più dell'anno scorso.