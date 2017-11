Il Chelsea si rialza dopo il clamoroso tracollo di Roma: i Blues stendono 1-0 il Manchester United e trovano la terza vittoria consecutiva in campionato. Decisivo Alvaro Morata: dopo un primo tempo alla pari tra le due squadre lo spagnolo spezza l'equilibrio al 55', con un colpo di testa che lascia de Gea di sasso. La squadra di Mourinho prova a reagire e nel finale porta un vero e proprio assedio alla porta di Courtois, bravo a salvare negli ultimi minuti su Fellaini. Vince la sfida nella sfida Antonio Conte: in un match delicato per il suo futuro il tecnico lascia fuori David Luiz (in tribuna) e porta a casa un risultato che permette di accorciare proprio sui Red Devils e sul Tottenham in classifica.