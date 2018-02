Marcos Alonso, laterale mancino del Chelsea, parla al sito del club inglese in vista della sfida di domani contro il Barcellona: "Dopo la vittoria in Premier della passata stagione vogliamo fare bene anche in Champions. Aspettiamo la sfida con il Barcellona. Ho fame di vittorie, lotteremo fino alla fine. Sappiamo che affronteremo una delle migliori squadre al mondo, se non proprio la migliore. Sarà senza dubbio una sfida molto difficile, dovremo difendere bene e sfruttare al meglio le nostre possibilità. Ci prepareremo al meglio e ci proveremo. Sarà importante fare bene nella sfida in casa, così da giocarci al meglio il ritorno al Camp Nou, che è un campo difficile".