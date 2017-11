Una sintonia importante, di quelle che difficilmente si riscontrano tra allenatore e giocatore. Alvaro Morata parla della sua nuova vita londinese alla rivista FourFourTwo e spende parole importanti per Antonio Conte dimostrando tutta la stima nei suoi confronti. «Mi ha portato lui alla Juventus poco prima di diventare ct dell’Italia nel 2014. Ho sempre pensato che un giorno ci saremmo ritrovati. Sono venuto al Chelsea perché volevo veramente lavorare di nuovo con lui e perché volevo ripagare la fiducia che ha avuto in me».



RESPONSABILITA' - La stagione del Chelsea è al di sotto delle aspettative ma l'attaccante spagnolo non perde il sorriso: «Per la prima volta forse in carriera, ho giocato cinque partite consecutive dall’inizio. Per la prima volta mi sento l’attaccante numero 1 di una squadra. E’ quello di cui avevo bisogno. E’ una grande responsabilità essere l’attaccante titolare del Chelsea, perché sei il riferimento della squadra, devi supportare tutti i movimenti dell’attacco».