Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, prossimo avversario in Champions League della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:



Il rapporto con Conte?

È esigente, ma valorizza al meglio le doti di un calciatore. Si vede che ha respirato l’aria di un grande club, prima da giocatore e poi da allenatore.



In questi primi mesi inglesi quale club e quale calciatore l’hanno colpita in modo particolare?

Sarebbe facile rispondere il Manchester City o qualcuno dei suoi campioni. Io dico invece il Watford e il mio ex compagno di squadra Pereyra.



Domani torna in Italia e ritrova la Roma…

La Roma mi ha impressionato nella partita di Londra. Avrebbe meritato di vincere. Ci è andata bene. Stavolta però si riparte da zero e dopo queste tre vittorie di fila penso che il Chelsea sarà più carico.



Dzeko è stato il migliore in campo allo Stamford…

È stato straordinario. Il primo gol è stato un capolavoro. Dzeko mi è sempre piaciuto. Un campione.



Non è più la Roma di Totti…

Per me è stato un onore giocarci contro. Totti è una leggenda. In un Juve­-Roma fummo sorteggiati insieme per l’antidoping. Ricordo una star alla mano e con la battuta pronta.



Nel vostro gruppo ci sono Roma e Atletico Madrid: tra le due chi sceglie?

La Roma. Ci ha creato diversi problemi nel match di Londra. A Madrid giocammo una gara perfetta, ma la Roma rispetto all’Atletico ha qualcosa in più.