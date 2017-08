Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, in gol contro l'Everton, parla dopo la vittoria dei Blues sui Toffees: "Qui è tutto diverso da Spagna e Italia, tutto: posto, cultura, lingua. Però sto già bene, ho trovato una casa con mia moglie e ora comincia a girare tutto bene. Una squadra forte come l'Everton l'abbiamo fatta sembrare meno di quanto lo sia. Conte è sempre uguale: vuole il massimo da noi sia in partita che in gara, e in campo si vede".