Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, parla al sito ufficiale dei Blues partendo dall'intervista a la Gazzetta dello Sport: "In quell'intervista parlavo del futuro, di quando finirò la mia carriera. Probabilmente non vorrò vivere a Londra, ma ora come ora io e mia moglie siamo davvero felici. In futuro, quando i miei figli dovranno andare a scuola e io avrò finito la carriera, vorrei tornare nel mio paese. Quando dicevo che è una città stressante mi riferivo al traffico e al fatto che ci sono tante persone. Ma detto questo è una città incredibile con tante religioni e tante persone diverse fra loro. Me la sto godendo. Se il Chelsea mi avesse proposto un contratto di 10 anni io l'avrei firmato. Sono felice qua, se dovessi migliorare ancora probabilmente potrei restare per più di 5 anni. Ma prima devo segnare tanti gol, altrimenti il Chelsea comprerà un altro attaccante".