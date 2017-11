Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, parla a Marca: "Non mi pentirò mai di aver accettato il Chelsea. Non bisogna mai pentirsi di nulla nella vita, tutte le mie decisioni sono servite a qualcosa. Spero di restare a lungo al Chelsea. Ho vinto in Italia, ho vinto al Real Madrid e mi sono sentito importante. Ora ho l'obiettivo di essere campione d'Italia, di Spagna e d'Inghilterra. Voglio vincere la Premier ed entrare nella storia per essere il calciatore spagnolo ad aver vinto in questi tre Paesi".