Continua il pressing del Chelsea su Alex Sandro. Il brasiliano è l'obiettivo numero di Antonio Conte per rinforzare la difesa ma, come spiega Sky Sports UK, la Juventus è riluttante a cedere un altro top player in questa finestra di mercato e ha offerto il rinnovo al brasiliano. I Blues infatti sono a conoscenza del fatto che per convincere i bianconeri serviranno più di 70 milioni di euro e hanno iniziato a cercare la eventuali alternative di Alex Sandro. Nel mirino del Chelsea ci sono Soares e Bertrand del Southampton.