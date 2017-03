Il Real Madrid è alla ricerca di un portiere che possa sostituire Keylor Navas, troppo discontinuo e impreciso nel corso di questa stagione. Tra i profili più interessanti c'è anche quello di Thibaut Courtois. Il belga, giocatore del Chelsea, però ha negato un suo approdo in Spagna ai microfoni di El Larguero: "Non mi vedo nel Real Madrid, mi vedo al Chelsea. Mi sento un giocatore chiave e non guardo altrove, perciò il prossimo anno non sarò al Real Madrid. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo perchè siamo concentrati solo sul vincere la Liga, ma siamo tranquilli. Se voglio una proposta di rinnovo? Certo!".