Alvaro Morata potrebbe non essere l'unico ex Juventus ad approdare alla corte di Antonio Conte a Londra. Come riporta il Telegraph, infatti, il tecnico italiano avrebbe chiesto alla dirigenza rinforzi in attacco visto che Diego Costa non è di fatto più un calciatore del Chelsea. I campioni d'Inghilterra offerto 18 milioni per Llorente, attaccante dello Swansea, che proprio con Conte alla Juventus ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera.