Pedro è innamorato, calcisticamente, di Antonio Conte. Ecco l'intervista rilasciata dall'attaccante spagnolo del Chelsea al Telegraph, nella quale elogia il suo allenatore: "Il suo segreto? Distillare fiducia: Conte in pochi mesi è stato così capace di trasformare il Chelsea in una squadra vincente. L'impatto di Conte al Chelsea è stato impressionante: il Natale scorso eravamo a 3 punti dalla zona retrocessione, quest'anno siamo in testa alla classifica con una striscia di 11 vittorie. In carriera ho lavorato con allenatori ottimi, come Pep Guardiola e Vicente Del Bosque. Ma una cosa che mi ha davvero sorpreso di Conte è stata come Antonio sia riuscito a rivoltare la squadra così velocemente. Conte ha instillato fiducia e convinzione in tutti i giocatori e a quel punto abbiamo cominciato a vincere le partite. E anche abbastanza facilmente, lui ha da solo ha saputo invertire le cose. Ci ha dato la convinzione che potevano vincere le partite e che possiamo vincere il campionato. Abbiamo cominciato a girare bene, ed è via via cresciuta la nostra fiducia, e quella che abbiamo in tutti gli altri. Ciascuno si fida dell'altro e lavoriamo come una squadra. Cogliamo le occasioni che abbiamo, la squadra è più rilassata e giochiamo con più sicurezza".