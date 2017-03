Ha già conquistato Londra, presto tutta l’Inghilterra sarà sua. Antonio Conte è stato premiato come manager dell’anno ai London Football Awards, riconoscimenti assegnati a club e professionisti di calcio della capitale inglese; presto replicherà con il riconoscimento a livello nazionale dicono i bookmaker: il tecnico salentino è strafavorito nelle scommesse sul “LMA Manager of The Year”, il premio per il miglior allenatore di tutte le leghe inglesi assegnato ogni anno a fine stagione. Conte comanda la classifica dei quotisti a 1,15 e stacca di gran lunga la concorrenza: José Mourinho è dato già a otto volte la scommessa, poi ci sono Mauricio Pochettino e Pep Guardiola, entrambi a 15 contro 1.