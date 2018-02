La società gli rinnovato la fiducia, almeno nell’immediato, ma per i bookmaker d’oltremanica la situazione di Antonio Conte al Chelsea è più bollente che mai. Dopo il crollo delle quote sull’esonero - stamattina sceso fino a 1,13 prima della sospensione delle scommesse - i quotisti inglesi hanno aperto le giocate sul successore del tecnico italiano: Luis Enrique è la scelta unanime su tutte le lavagne, con un’offerta che oscilla tra 2,50 e 3,50. Secondo posto alla pari per Guus Hiddink e Carlo Ancelotti, due ex il cui ritorno pagherebbe 4,50. A 8,00 spunta Thomas Tuchel, già allenatore del Borussia Dortmund, offerto alla stessa quota di Diego Simeone. In tabellone c’è spazio anche per altri pezzi pregiati italiani, che seppur impegnati con le rispettive squadre entrano nella lista dei bookmaker, magari in vista della prossima stagione: Maurizio Sarri è il primo a 11,00, mentre per Massimiliano Allegri si arriva a 15,00