Eden Hazard, giocatore del Chelsea, è un obiettivo del Real Madrid. Per questo motivo, da quanto riporta DonBalon, la società londinese è intenzionata a rinnovare il prima possibile il contratto del trequartista belga. Il nuovo accordo porterebbe nelle tasche del giocatore 22 milioni di euro all'anno, sarebbe il più pagato in Premier League e uno dei più pagati in Europa insieme a Messi, Ronaldo e Neymar. Tutto questo per allontanare il club di Florentino Pérez.