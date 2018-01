Si provano a gettare le basi per il Chelsea del dopo Conte, dal momento che è quasi certo l'addio a fine stagione del tecnico leccese: stando a quanto riportato dal Daily Star, il suo successore sarà l'ex tecnico del Barcellona Luis Enrique, tuttora disoccupato dopo un triennio in Catalogna, coronato dalla conquista del triplete nella stagione 2014-2015. La carica di direttore sportivo, invece, potrebbe essere occupata dall'ex difensore brasiliano del Barça Juliano Belletti, ricordato per la rete decisiva per la conquista della Champions League 2005-2006.