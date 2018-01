Non è un buon momento per Alvaro Morata, che ha smarrito la via del gol con la maglia del Chelsea. Tuttavia Antonioha difeso il compagno di squadra: "E' un attaccante, è normale che voglia segnare. A volte è normale essere un po' giù ma io non sono preoccupato per lui, tutta la squadra è con lui e penso che anche tutti i tifosi siano con lui. E' solo un periodo difficile per lui, a volte ci sono periodi in cui si segna e altri in cui non si segna ma il suo impegno è sempre fantastico e aiuta la squadra".