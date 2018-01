Antonio Conte, manager del Chelsea, parla dopo il 3-0 rifilato al Newcastle: "Non è mai facile sfidare un altro club di Premier in Coppa, è stato fondamentale segnare il primo gol, nel quale sono stati fantastici Pedro e Hazard. Batshuayi? Michy in un anno, anno e mezzo è migliorato molto tatticamente, sono molto felice per lui. Per quanto riguarda il mercato, a gennaio specialmente non è facile, ma il club sta facendo del suo meglio per migliorare la rosa". Nel mirino del Chelsea c'è sempre Edin Dzeko, attaccante della Roma.