John Terry, l'ex capitano del Chelsea, vorrebbe finire la sua carriera ancora in Inghilterra e sta valutando un'offerta arrivata dalla Championship in particolare dall'Aston Villa. Il difensore centrale di 36 anni dopo una vita passata ai Blues dove ha concluso la sua avventura con la vittoria della Premier vorrebbe continuare a giocare ancora per un altro anno per poi pensare al ritiro.