Il Direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Max Eberl, ha rivelato che “Andreas Christensen probabilmente tornerà al Chelsea”. Il difensore ventenne, da due anni in prestito dai Blues, farà quindi ritorno alla casa madre.



Come riporta la Bbc, le intenzioni del club di Bundes sarebbero ben altre: “Noi – ha dichiarato Eberl - stiamo combattendo per Christensen, e non abbiamo ancora perso le speranze affinché rimanga. Non ci sono però novità in merito al prolungamento del prestito o ad una futura acquisizione. Quest’estate quindi, è altamente probabile che dovremo cercare i sostituti sia di Andreas, sia di Mahmoud Dahoud, legato al Borussia Dortmund”.



A complicare la situazione per il Borussia sarebbe anche la volontà di Conte di riportare al Chelsea Christensen.