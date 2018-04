Dopo le gare di ieri e il match di oggi tra Arsenal e Stoke City, termina oggi alle 17 con il big match dello Stamford Bridge di Londra la 32esima giornata di Premier League: si affrontano in uno dei tanti derby della capitale inglese il Chelsea di Antonio Conte e il Tottenham di Mauricio Pochettino, in una sfida pasquale valida per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League. I Blues sono tornati alla vittoria dopo due ko di fila ma si trovano attualmente al quinto posto, a meno cinque proprio dagli Spurs quarti, che al momento sarebbero in Champions: sfida da dentro-fuori dunque per Conte, che con un ko vedrebbe tramontare quasi definitivamente l'opportunità di tornare nell'Europa che conta. Il Tottenham dal canto suo è reduce da ben 12 risultati utili di fila in campionato (9 vittorie e 3 pareggi) e punta alla seconda piazza, occupata dal Manchester United e distante 4 lunghezze. Ancora out Harry Kane, interessante la sfida tra il coreano Son e il belga Hazard.