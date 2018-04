Gianluca Vialli, ex attaccante della Juventus, analizza ai microfoni di Sky Sport il rendimento di Alvaro Morata con la maglia del Chelsea dopo il derby perso contro il Tottenham: “Credo che sia un ottimo giocatore, ma il suo inserimento nel calcio inglese non è stato semplicissimo, ha sbagliato gol importanti in partite decisive. Ha un po’ il problema del morale: finché il match era sull’1-1 anche grazie al suo gol era il grande Morata che abbiamo visto anche con Juve e Real Madrid, ma quando il Tottenham è andato in vantaggio si è ingobbito, ha abbassato la testa e ha smesso di crederci. Non è un bel segnale, quelli sono momenti in cui il centravanti dovrebbe diventare leader e trascinatore della propria squadra”.