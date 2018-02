Willian, esterno offensivo del Chelsea, in gol ieri contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League terminata 1-1, parla dopo il pari di Stamford Bridge: "E' stata una partita difficile, abbiamo giocato molto bene. Siamo rimasti compatti, abbiamo preparato un piano di gioco e fatto esattamente quello che ci aspettavamo, lasciando loro l'iniziativa e ripartendo in contropiede. Dobbiamo andare lì e cercare di ripetere questa prestazione, sono contento per il mio gol ma non certo per il risultato. Noi abbiamo creato di più, ma il calcio è questo contano le reti".