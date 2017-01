Molti giocatori stranieri passano per l'Italia senza lasciare traccia, qualcuno invece traccia un solco profondo nella mente dei tifosi: è il caso di Javier Ernesto Chevantòn, ex attaccante del Lecce, che nella terra salentina è ricordato come pochi altri. L'uruguaiano ha rilasciato un'intervista a Premium Sport, in cui ha parlato di attaccanti, Balotelli e Jovetic, e di un giocatore che condivide con lui la nazione di appartenenza, Bentancur.



"Balotelli sta facendo bene dalla prima partita, ha trovato l'equilibrio di cui aveva bisogno. In passato il Paris Saint Germain è stato sempre avanti, e ha vinto il campionato, ma questi ultimi due anni sia il Nizza e sia il Monaco stanno facendo un gran campionato, e questo sicuramente perchè le società fanno investimenti importanti".



"La Liga è un campionato perfetto per le caratteristiche di Jovetic, lì può dimostrare le sue qualità. Il campionato spagnolo è molto più aperto, si gioca più a calcio, è molto più tecnico di quello italiano, che è più chiuso. Poi Jovetic è capitato in una squadra come il Siviglia che cerca sempre di giocare il buon calcio".



"Se la Juve l'ha preso significa che il giocatore ha le potenzialità e le qualità per fare bene in futuro, io non l'ho visto giocare. Magari prestandolo ad squadra piccola, dove non c'è la pressione che mette l'ambiente Juve, può crescere".