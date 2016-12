Acquistare Christian Benteke non porta fortuna agli allenatori in Premier League: infatti Paul Lambert all'Aston Villa, Brendan Rodgers al Liverpool e Alan Pardew al Crystal Palace sono stati tutti esonerati.



Al posto di quest'ultimo è arrivato l'ex ct inglese Sam Allardyce, che avrà a disposizione un budget da 20 milioni di sterline da investire per rinforzare la squadra sul mercato di gennaio. E, in caso di salvezza, riceverà un ricco bonus da 4 milioni di sterline.