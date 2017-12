Colpo a zero per il Napoli: stando a quanto riferito da Sky Sport gli azzurri hanno chiuso per Zinedine Machach, centrocampista classe '96 svincolato dal Tolosa. Affare a zero (il giocatore sarà subito girato in prestito per trovare minutaggio), battuta la concorrenza del Torino che nelle ultime settimane era forte sul giocatore, ma chi è il nuovo rinforzo per Sarri?



UN 'ZIZOU' TUTTOFARE - Una prima curiosità arriva proprio dal nome: Zinedine, non un nome qualsiasi per chi è nato in Francia negli anni novanta e ha potuto ammirare la nascita di Zidane a Bordeaux. E proprio a Zizou è dedicato il nome di Machach, che qualche tempo fa spiegava come il fratello abbia spinto per questa soluzione: "Spesso mi viene detto che devo essere forte come lui, ma io non devo prestare attenzione a questo. In realtà è stato il mio fratello che ha chiesto a mia madre di darmi questo nome. Mio fratello era un appassionato di calcio e io sono nato nel 1996, quando il giovane Zidane giocava a Bordeaux e stava diventando il grande Zidane alla Juventus. Si è trattata di una scommessa sicura quella di mio fratello". Per posizionamento in campo a tratti ricorda proprio Zizou: trequartista, in grado di svariare su tutto il fronte per sfruttare la sua grande visione di gioco e le doti in palleggio per innescare gli attaccanti. Non ha un grande spunto nel breve, per questo spesso è stato impiegato anche come mezzala di qualità.



'BAD BOY' - Questo per quanto riguarda la parte tecnica, poi c'è l'aspetto caratteriale e gli ultimi episodi lasciano qualche perplessità. Machach arriva da svincolato dopo la rottura con il Tolosa e la rescissione con il club francese ad ottobre, ma come si è arrivati a questo punto? Tutta colpa di un duro confronto con l'allenatore delle riserve Denis Zanko: Zinedine ha colpito più volte il tecnico, che lo ha denuciato per violenza e ferite minori, da qui il Tolosa ha optato per il licenziamento. Un vero e proprio 'bad boy'.