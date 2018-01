, avvocato spagnolo nato in Costarica nel 1962, nonché presidente della Liga de Futbol Profesional (LFP) spagnola. Un personaggio molto propagandato per via dei risultati raggiunti nella promozione del prodotto-Liga, ma soprattuttoPersino più dell'ex presidente federale Angel Maria(che è stato anche vicepresidente Fifa e presidente ad interim Uefa nel periodo intercorso fra la defenestrazione di Michele l’elezione di Aleksander),che portò al blitz zurighese del 27 maggio 2015. Ebbene, nemmeno questo ex dinosauro del calcio mondiale raggiunge in Spagna un indice di detestazione elevato quanto quello di, per ricordare al presidente della Liga che i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e non un problema d'ordine pubblico o un parco buoi da ridurre al rango di clienti., l'ex presidente dell'Asociacion de Futbolistas Espanoles (AFE) che lo scorso novembre ha rassegnato le dimissioni per candidarsi alla presidenza della federcalcio spagnola.Tocca loro sorbirselo come un’amara medicina, sia perché così impone loro il gioco delle parti, sia perchéOggi comincia infatti un lungo racconto su una delle figure più oscure fra quelle che governano il calcio europeo. Un lavoro che ho iniziato alcuni mesi fa, per la stesura di un libro sul personaggio. E che adesso trova un canale parallelo di espressione attraverso, che se proprio ci tiene tanto a avere accanto a sé l'avvocato spagnolo potrebbe sempre comprarsi lo, senza che nel frattempo Tebas smettesse di costruire una retefittissima e variegata. Pure troppo, al punto da innescare un gigantesco. Un panorama discretamente aggiornato di questa vasta congerie si rintraccia in un articolo pubblicato a maggio 2016 da El Economista Marta Coiduras Aybar. La sede storica dello studio legale è a Huesca, città della Comunità Autonoma di Aragona, prossima al confine con la Francia. Ma dopo la scalata professionale del fondatore, una sede di Tebas Coiduras è stata inaugurataNella divisione del lavoro familiare e professionale la specializzazione in Diritto Sportivo è propria di Tebas, mentre la signora Coiduras (laureata in Scienze Economiche e Aziendali presso l’Università di Saragozza) si occupa principalmente di Diritto Fiscale e Tributario.Ma è un’altra la competenza legale davvero strategica per. In Spagna l’applicazione della Ley Concursal alle società di calcio ha generato molte polemiche negli anni più recenti. Essendo la questione molto tecnica, non è il caso di addentrarsi nei dettagli. Conta piuttosto sottolineare che Javier Tebas sia stato il legale di molti fra questi club entrati in procedura concorsuale. L’articolo di El Economista fa i nomi di Un altro articolo, pubblicato da As nel 2012 e dedicato proprio ai suoi giganteschi conflitti d’interesse , riferisce che. Non male, per un soggetto che già gravitava nel mondo del calcio in diversi ruoli e con un crescente potere d’influenza., la lobby di 30 club medio-piccoli di Primera e Segunda Liga che si opponeva allo strapotere dei più ricchi. Ciò che non ha impedito a Tebas, come riferisce ancora l’articolo di As, di mettersiE non soltanto i club si avvalgono dei servizi di Tebas Coiduras.Un’avvocatessa dello studio, Ana Del Pozo Maté, risulta aver curato gli interessi diintanto che il principale era già alla guida della LFP. La stessa Ana Del Pozo ha difeso gli interessi di Bahia Atlantica, una delle principali agenzie di gestione delle carriere calcistiche al mondo. L’articolo cita il patrocinio effettuato nella causa contro il, che si trovava da poco in procedura concorsuale.Quella miniera di dati che è il web permette di rintracciare e scaricare. Quel giorno Bahia Atlantica, la società patrocinata da un’avvocatessa dello studio di Javier Tebas Medrano,, una società affiliata a una lega professionistica della quale da aprile 2013 è presidente un signore che si chiama Medrano Tebas Javier. Soltanto pochi mesi prima, gennaio 2013,Ma molte altre cose possono vanno raccontate del personaggio e dei suoi affari, così come della sua storia personale. A partire dalche Urbano Cairo s'è affrettato a minimizzare e dall'interessatissimaMa gira e rigira si deve tornare agli intrecci societari. Con due nomi che spiccano. Uno è quello di. L'altro è. Se ne parlerà la prossima volta.(1. Continua)@pippoevai