In questi casi, non si imbavaglia mai nessuno. Non c’è di mezzo "quella là", e allora il tifone sembra una brezza, la polmonite uno starnuto, la trave una pagliuzza e così via. Penso alle due sfide di campionato tra Milan e Sassuolo. Andata a San Siro: Milan-Sassuolo 4-3, rigore negato al Sassuolo, rigore regalato (e trasformato da Niang) al Milan. Ritorno al Mapei Stadium: Sassuolo-Milan 0-1, rigore di Bacca "a due tocchi" (e, dunque, irregolare), rigori negati a Berardi e Politano. Per carità: al Meazza, la squadra di Di Francesco era andata comunque sul 3-1 e ieri si è mangiata un penalty, sullo 0-0, con Berardi. Insomma: non hanno sbagliato soltanto Guida e Calvarese. Hanno sbagliato "soprattutto" Guida e Calvarese. E il loro strascico di giudici di porta, di assistenti, di sesti uomini.



Ben venga la Var. Sta per Video Assistant Referees. Traduzione: moviola in campo. Avrebbe contribuito, quanto meno, a smascherare il tocco in più di Bacca. Stupisce, in compenso, il "prima" e il "dopo" di Vincenzo Montella-Nutella. Il prima: "Siamo in credito con gli arbitri". Il dopo: "Quanto nervosismo in campo, quanta polvere da sparo attorno a certi episodi". La sudditanza psicologica è sempre esistita e sempre esisterà. Il termine risale al 1967, e vide la luce nella "clinica" di una tormentatissima Venezia-Inter 2-3. Le "scorte", dacché calcio è calcio, sono attratte dalle Grandi, e quando succede il contrario, perché ogni tanto succede, si brindi tutti insieme. Offro io.



Rimane, nell’arco di due partite, una pila di fischi o non fischi a senso unico. Il Sassuolo di Squinzi gode di ottima salute finanziaria, tanto da passare per la più ricca delle provinciali, ma non vanta un bacino d’utenza capace di organizzare girotondi o promuovere interrogazioni parlamentari. Si deve accontentare di queste righe. Non conta proprio un tubo.





ROBERTO BECCANTINI da Facebook