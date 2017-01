Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della sfida persa contro la Fiorentina, il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha individuato il motivo più importante che sta condizionando il rendimento della formazione allenata da Massimiliano Allegri: 'L'anno scorso avevamo un giocatore come Pogba a centrocampo che è il LeBron James, l'Usain Bolt del calcio. Averlo in campo anche quando magari non si notava, ti permetteva di giocare diversamente. Quest'anno lui non c'è e anche noi stiamo cambiando il nostro modo di stare in campo'.