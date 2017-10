Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, commenta a Premium Sport la vittoria sullo Sporting Lisbona: "E’ stata una partita tosta ma lo sapevamo. E’ una vittoria importante e a Lisbona ci giocheremo il passaggio del turno. Siamo una squadra che deve crescere ma l’importante è farlo conquistando dei punti. Sarebbe stato importante non prendere gol ma non dobbiamo piangerci addosso, non è stata sfortuna. Siamo però una squadra con gli attributi che ha voluto raggiungere il risultato con tutti i mezzi e fino alla fine. Dobbiamo però trovare l’assetto giusto per questa macchina ma Allegri è il meccanico migliore per il gruppo. Non siamo ancora una macchina perfetta ma piano piano ritroveremo la compattezza e l’equilibrio giusto".