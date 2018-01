Intervistato da Premium Sport, Giorgio Chiellini spiega la differenza tra Inter e Juventus.



“La classifica si è allungata, ma penso che la Roma possa rientrare in corsa. L'Inter è già fuori? No, ancora no, vediamo le prossime partite: gli scontri diretti permettono sempre di rientrare e qualche passo falso può capitare. Poi è chiaro che se hanno altri rallentamenti, visto il calendario difficile, e se noi manteniamo questa andatura, per loro sarà dura. Penso però che 6 punti, a fine girone di andata, siano recuperabili. L'Inter ora sta soffrendo per la normale stanchezza che comporta il giocare sempre coi soliti 11. Noi, invece, abbiamo 22 titolari”.