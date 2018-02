Giorgio Chiellini si racconta al Daily Mail. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha detto la sua sul Mondiale sfumato per l'Italia, sulla Juve stessa e sulla sfida col Tottenham, passando per Antonio Conte: "Guardare il Mondiale da casa sarà un colpo allo stomaco. Non riesco a pensarci: sarà durissimo, quel mese".



Così invece su Pep Guardiola, allenatore del Manchester City: "Una volta avevamo Baresi, Bergomi, Scirea e tanti altri... ora non produciamo più difensori forti. Guardiola ha rovinato il nostro calcio. Negli ultimi 10 anni i nostri allenatori hanno provato a imitarlo senza avere le sue competenze col risultato che i tecnici italiani hanno perso la propria identità. Negli ultimi dieci anni non abbiamo lanciato più difensori ad altissimi livelli, eccezion fatta per Bonucci. Spero che adesso si ricominci e si rilanci il calcio italiano. La mancata qualificazione a Russia 2018 è solo la prova di un problema evidente".



Antonio Conte invece rimane nei pensieri positivi di Chiellini: "Conte ti fa dare l'anima in ogni allenamento, è un sergente. Ci ha dato qualcosa di speciale, in Nazionale come alla Juventus. Quando ti alleni con lui, alla fine sei morto. Non stanco: sei proprio morto. Crea un'atmosfera unica attorno alla squadra, sei totalmente con lui. E' uno dei migliori".



Il Tottenham è la prossima avversaria della Juve in Champions, Chiellini mette in guardia: "Il Tottenham è una squadra esaltante, molto bella da vedere. Sono forti, i due centrali mi piacciono molto. E poi c'è Harry Kane, giocatore fantastico: ora segna più di Messi, che è un po' diverso da segnare più di Chiellini!", dice sorridendo. E in Premier hanno cercato Giorgio, che rassicura: "Per un italiano, si va via dalla Juventus solo quando la Juve vuole venderti".