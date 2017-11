Il difensore della Nazionale italiana Giorgio Chiellini ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-0 con la Svezia: "Complimenti alla Svezia, abbiamo dato tutto ma non è bastato. Credo che si debba ripartire dall'amore che ci hanno dimostrato quest'oggi Milano e tutta la Nazione. Eravamo orgogliosi e dunque dispiaciuti per non aver raggiunto il risultato. Abbiamo tanti ragazzi che avranno sempre bisogno di questo calore. Ci sarà tanto da lavorare dopo questa caduta".



L'Italia ripartirà da Chiellini e Buffon?

"Da Chiellini non lo so. Di sicuro ricomincerà da Verratti e da tanti altri classe '90. Sono convinto che si potrà riaprire un ciclo e che questa sarà solo una rinascita".