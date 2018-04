Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Premium Sport la partita vinta dai bianconeri contro per 3-1 contro il Real Madrid, che ha sancito però l'eliminazione dalla Champions League a causa del risultato della gara d'andata (0-3).



Queste le sue parole: "Tra andata e ritorno è successo di tutto: peccato avere un designatore italiano, che parla di trasparenza e di buoni propositi, dobbiamo accettarlo e parlare di quello fatto sul campo. Nessuno poteva immaginare la rimonta, noi ci abbiamo sempre creduto. Nei prossimi anni l’obiettivo di alzare la coppa passa anche da questa serata. Var? Non era da Var, l'arbitro si dovrebbe notare di meno nella partita, in situazioni cosi importanti devi essere sicuro ci sia qualcosa di netto. Bisogna pensare che stavamo battendo il Real 3-0 in casa loro, soffrendo. Noi ci speravamo, l'assenza di Ramos era importante e si è visto, oggi potevamo fare 5-6 gol e non avremmo rubato niente. Non so quante altre squadre potrebbero dirlo contro il Real Madrid. Ingiustizie quando si gioca contro il Real? Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a subire torti qui, ci è passato anche il Bayern".