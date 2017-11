Prosegue anche nella stagione 2017-2018 con l’introduzione del VAR l’appuntamento della nostra rubrica SOS arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e dà i voti agli arbitri del massimo campionato. Di seguito il riepilogo degli episodi contestati nella tredicesima giornata di Serie A:



GLI ERRORI PIÙ GRAVI DEGLI ARBITRI (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Roma-Lazio: "Rocchi si perde il fallo di mano di Manolas da cui scaturisce il gol del 2-1 della Lazio: il tocco col braccio del difensore della Roma è evidente".



Sampdoria-Juventus: "Guida si perde la spinta di Zapata su Khedira da cui scaturisce il gol del 3-0 della Sampdoria. Il Var Giacomelli resta silente perché non ritiene un chiaro errore dell'arbitro la spinta dell'attaccante blucerchiato".



Spal-Fiorentina: "Da rigore la trattenuta di Carlos Sanchez su Borriello nel primo tempo: Calvarese lascia giocare, ma il centrocampista della Fiorentina abbraccia platealmente l'attaccante della Spal".



Torino-Chievo: "Banti si perde un rigore: Gobbi tenta il rinvio in area di rigore, ma invece del pallone colpisce il fondo schiena di Belotti".



Udinese-Cagliari: "Manganiello si perde l'espulsione di Bizzarri: l'arbitro lascia proseguire il gioco quando Faragò viene abbattuto dal portiere dell'Udinese in uscita".



VAR SI:



Roma-Lazio: "Il Var aiuta Rocchi ad assegnare il calcio di rigore alla Lazio: il fallo di mano di Manolas su cross di Nani è evidente".



Torino-Chievo: "Il Var salva Banti: il fallo di Gobbi su Belotti è evidente e andava visto in diretta dall'arbitro, senza l'ausilio della tecnologia".



Udinese-Chievo: "Espulso giustamente Bizzarri per la chiara occasione da gol con fallo fuori area. Manganiello salvato dal Var".



VAR NO:



Sampdoria-Juventus: "Il Var poteva intervenire per annullare il terzo gol della Sampdoria, viziato da un fallo di Zapata su Khedira. Qui sbaglia Giacomelli a non segnalare a Guida l'errore".



Spal-Fiorentina: "Carlos Sanchez trattiene Borriello in area di rigore, il Var controlla silentemente ma non interviene: ci stava il rigore per la Spal".



I VOTI AGLI ARBITRI della tredicesima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):



Napoli-Milan: Doveri 6 (Var Valeri). "Insigne tenuto in gioco da Romagnoli: regolare l'1-0 della squadra di Sarri".

Roma-Lazio: Rocchi 6 (Var Irrati). "Si perde il fallo di mano di Manolas in area di rigore, ma il coefficiente di difficoltà della partita è altissimo e lui la gestisce bene: merita la sufficienza".

Inter-Atalanta: Fabbri 6,5 (Var Orsato). "Toloi su Icardi, non era rigore: la trattenuta dura poco, il difensore lascia subito andare l'attaccante dell'Inter".

Crotone-Genoa: Tagliavento 6,5 (Var Gavillucci).

Benevento-Sassuolo: Mazzoleni 6 (Var Abisso). "Corretta l'espulsione di Letizia".

Sampdoria-Juventus: Guida 8 (Var Giacomelli). "Guida benissimo sul rigore, difficilissimo da vedere. Lo definirei rigore acustico, lui stava guardando da un'altra parte e ha sentito il contatto tra il piede di Strinic e quello di Douglas Costa. Chiamata difficilissima, per la dinamica del contatto sarebbe stato difficile da fischiare. Troppo leggeri per essere puniti con il rigore i contatti subiti da Mandzukic e Bernardeschi. Il gol del 3-0 della Sampdoria è viziato da una spinta di Zapata su Khedira".

Spal-Fiorentina: Calvarese 5,5 (Var Pasqua).

Torino-Chievo: Banti 5,5 (Var Massa). "Dubbi sul gol del Chievo: Hetemaj spinge leggermente l'avversario prima di trovare il colpo di testa vincente".

Udinese-Cagliari: Manganiello 5,5 (Var Aureliano). "Gara che sarà ricordata per il recupero da 10 minuti".